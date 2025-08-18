Xarici köçürmələrdə sabit və sərfəli komissiya!

Biznes üçün hər qənaət önəmlidir. "Yelo Bank" ASC biznes müştərilərinin maliyyə yükünü azaltmaq, onların işini daha çevik və dayanıqlı etmək üçün çalışır. Bu məqsədlə Bank, xarici köçürmələr üzrə yeni kampaniyasını təqdim edir. İndi yeni biznes müştəriləri üçün istənilən məbləğdə köçürmə yalnız 14.99 USD/EUR sabit komissiya ilə həyata keçirilir!
Bu kampaniya sahibkarlara xərclərini optimallaşdırmaq və beynəlxalq ödənişlərini daha rahat idarə etmək imkanı yaradır. Üstəlik konvertasiya əməliyyatı üçün komissiya haqqı yoxdur. Hesabın açılması da tamamilə pulsuzdur.
18 avqustdan başlayan kampaniyaya indi qoşulun, cari ilin sonunadək sabit və sərfəli tariflərdən faydalanın!
