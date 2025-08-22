Haqqımızda

22 avqust 2025 11:09
Unibank həftəsonuna özəl komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

"Unibank" ASC müştərilərinə sərfəli fürsət təqdim edir. Avqustun 22-23-də bankdan nağd kredit götürənlər komissiya ödəməyəcək.

Kampaniya çərçivəsində müştərilər 50 000 manata qədər nağd kreditləri illik cəmi 9,5 %-dən başlayan faizlə, zamin tələbi olmadan və 0 % komissiya ilə rəsmiləşdirə bilərlər. Kredit müddəti isə 60 aya qədər nəzərdə tutulub.

Üstəlik, bu fürsət sayəsində digər banklardakı kreditlərinizi də “Unibank”a gətirə və ödənişlərinizi hər ay yalnız bir dəfə, daha rahat və sərfəli şəkildə edə bilərsiniz.

Kampaniyanın üstünlükləri:

  • 0 % komissiya;
  • illik 9,5%-dən başlayan faizlə kredit;
  • 50 000 manata qədər məbləğ;
  • zamin tələbi yoxdur;
  • 60 aya qədər ödəniş müddəti;
  • sürətli və rahat rəsmiləşdirmə;
  • müştərinin istəyinə görə kredit həyat sığortası.

Krediti banka gəlmədən sifariş etmək imkanı:

  • 055 457 81 17 WhatsApp nömrəsinə yazaraq;
  • “Kredit” sözünü SMS ilə 8117-yə göndərərək;
  • Bankın saytından onlayn müraciət etməklə: https://unbk.az/nagdkredit.

"Unibank" - Sənin Bankın!

