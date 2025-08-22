"Unibank" həftəsonuna özəl komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

"Unibank" ASC müştərilərinə sərfəli fürsət təqdim edir. Avqustun 22-23-də bankdan nağd kredit götürənlər komissiya ödəməyəcək.
Kampaniya çərçivəsində müştərilər 50 000 manata qədər nağd kreditləri illik cəmi 9,5 %-dən başlayan faizlə, zamin tələbi olmadan və 0 % komissiya ilə rəsmiləşdirə bilərlər. Kredit müddəti isə 60 aya qədər nəzərdə tutulub.
Üstəlik, bu fürsət sayəsində digər banklardakı kreditlərinizi də “Unibank”a gətirə və ödənişlərinizi hər ay yalnız bir dəfə, daha rahat və sərfəli şəkildə edə bilərsiniz.