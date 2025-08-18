Haqqımızda

"Rabitəbank" Bərdədə yeni filial açdı

"Rabitəbank" Bərdədə yeni filial açdı
Maliyyə
18 avqust 2025 14:14
Rabitəbank Bərdədə yeni filial açdı

“Rahat bankçılıq” şüarına sadiq qalan "Rabitəbank" ASC müştərilərinə daha yaxın olmaq və onlara yüksək səviyyəli xidmət təqdim etmək məqsədilə ölkə üzrə filial şəbəkəsini genişləndirməkdə davam edir. Bu strategiyanın növbəti mərhələsi kimi bankın Bərdə şəhərində yeni filialı fəaliyyətə başlayıb.

Bankın ölkə üzrə sayca 29-cu filialı Bərdə şəhəri, Üzeyir Hacıbəyov küçəsində yerləşir. Bərdə filialında əhali və sahibkarlıq subyektləri üçün əmanətlər, kreditlər, kart məhsulları, valyuta əməliyyatları, kommunal ödənişlər və digər geniş spektrli bank xidmətləri təqdim olunur.

Açılış mərasimində bank rəsmiləri, Bərdə rayon İcra hakimiyyətinin nümayəndələri də iştirak edib. "Rabitəbank"ın İdarə Heyəti sədrinin 1-ci müavini Orhan Gültekin açılış zamanı öz çıxışında qeyd edib: "Rabitəbank" olaraq məqsədimiz, ölkəmizin hər bölgəsində müştərilərə rahat, sürətli və yüksək keyfiyyətli bank xidmətləri təqdim etməkdir. Bu gün Bərdə şəhərində yeni filialımızın fəaliyyətə başlaması bu istiqamətdə atılan növbəti addımdır. Eyni zamanda, "Rabitəbank" üçün bölgələrdə sahibkarları və kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafını maliyyə dəstəyi ilə təmin etmək strateji prioritetimizdir. Biz inanırıq ki, hər bir investisiya və dəstək, yerli iqtisadiyyatın güclənməsinə və insanların rifahının yüksəlməsinə töhfə verəcək".

Yeni filial, rahat mühitdə operativ xidmət imkanları və fərdi yanaşma ilə Bərdə sakinlərinə və bölgə əhalisinə bankçılıq xidmətlərini daha əlçatan edəcək. Bununla da "Rabitəbank" regionlarda iqtisadi fəallığın artırılmasına və maliyyə ehtiyaclarının peşəkar şəkildə qarşılanmasına töhfə verir.

Hazırda “Rabitəbank” 18 region və ümumilikdə 29 xidmət məntəqəsi, 75 ATM-i, “Rabita Mobile” tətbiqi, İnternet Bankçılıq platforması, “RabitaBot” çatbotu və 133 Çağrı Mərkəzi ilə öz müştərilərinə ən müasir standartlar səviyyəsində geniş spektrli bank xidmətləri təqdim edir.

