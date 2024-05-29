Naxçıvanda regional sığorta forumu keçirilir

“Naxçıvan: I Regional Sığorta Forumu” təşkil olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətli Nümayəndəliyi, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Naxçıvan: I Regional Sığorta Forumu” keçirilir.
Gənclik Mərkəzində keçirilən forumda Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Baş direktoru Ziya Əliyev, İcbari Sığorta Bürosunun İcraçı direktoru Rəşad Əhmədov, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının İcraçı direktoru Elmar Mirsalayev, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinin sədri Elçin Əliyev və digər rəsmi şəxslər iştirak edirlər.