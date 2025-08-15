Maaş kartını "Bank of Baku"ya gətir, üstünlüklər əldə et!

Kampaniyaları ilə fərq yaradan "Bank of Baku" ASC-dən indi yalnız korporativ müştərilər deyil, hər bir müştəri maaş kartı əldə edə bilər.
Beləliklə, maaş kartını "Bank of Baku"ya gətirməklə bankın maaş kartına sahib olan müştərilər həm rahat bank xidmətləri, həm də bir çox üstünlüklərdən faydalanacaqlar:
- İllik 7 %-dək GƏLİR
- KOMİSSİYASIZ nağdlaşdırma
- 60 ay müddətinə PULSUZ KART
- Bol keşbek
- Əməkhaqqının 25 mislinədək KREDİT
Maaş kartının əsas üstünlüklərindən biri DEPOZİT funksiyasına malik olmasıdır. Belə ki, kart istifadəçiləri kart hesablarındakı 100 AZN-dən az olmayan qalıq məbləğə illik 7 %-ə qədər GƏLİR əldə edirlər. Qalıq məbləğ 100 AZN - 2000 AZN oduqda 7 %, 2000 AZN-dən çox olduqda isə 2000 AZN-ə qədər olan hissəyə 7 %, 2000 AZN-dən yuxarı olan hissəyə isə 5 % gəlir hesablanır. Gəlirlər gündəlik əsasda verilir.
Bundan əlavə, kart sahibləri öz vəsaitlərini "Bank of Baku"nun АТМ və POS-larında KOMİSSİYASIZ nağdlaşdıra bilərlər.
Maaş kartı ilə edilən ödənişlərdən KEŞBEK də qazanmaq mümkündür. Keşbekin hesablanması üçün bankın “Dostbank” tətbiqində hər ay 3 keşbek kateqoriyası seçmək lazımdır.
Digər bir fürsət – kredit ehtiyacı yarandığı halda, kart sahibləri Bank of Baku-dan əməkhaqqının 25 mislənədək nağd pul krediti əldə edə biləcəklər.
Maaş kartları yalnız AZN valyutasında təqdim olunur.
"Bank of Baku"nun bu, eləcə də digər məhsul və kampaniyaları haqqında ətraflı məlumatla 145 Məlumat Mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq, "Bank of Baku"nun rəsmi veb səhifəsi –
30 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən bank paytaxt Bakı və regionlarda ümumilikdə 20 filialı ilə 1 milyondan çox vətəndaşa xidmət edir.
Daha ətraflı:
