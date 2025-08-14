Haqqımızda

"Kapital Bank" 5 nominasiyada nüfuzlu “Stevie Awards” mükafatına layiq görüldü

"Kapital Bank" 5 nominasiyada nüfuzlu “Stevie Awards” mükafatına layiq görüldü "Kapital Bank" ASC dünyanın ən nüfuzlu biznes mükafatlarından biri olan, “İş dünyasının Oskarı” kimi dəyərləndirilən “Stevie Awards” proqramında 5 kateqoriya üzrə mükafat qazanıb.
Maliyyə
14 avqust 2025 16:10
Kapital Bank 5 nominasiyada nüfuzlu “Stevie Awards” mükafatına layiq görüldü

"Kapital Bank" ASC dünyanın ən nüfuzlu biznes mükafatlarından biri olan, “İş dünyasının Oskarı” kimi dəyərləndirilən “Stevie Awards” proqramında 5 kateqoriya üzrə mükafat qazanıb.

2002-ci ildən etibarən keçirilən “Stevie Awards”, dünyada ən çox iştirakçının qatıldığı beynəlxalq biznes mükafat proqramlarından biridir. 2025-ci ildə proqramda Beynəlxalq Biznes Mükafatları (“International Business Awards”) çərçivəsində 78 ölkədən 3800-dən çox müraciət dəyərləndirilib və yüzlərlə beynəlxalq layihə 22 əsas, 661 alt kateqoriyada yarışıb.

İnnovativ texnologiyaların tətbiqi və müştəriyönümlü proseslərlə bağlı layihələrlə proqrama qatılan Kapital Bank “İstehlakçı xidmətləri” nominasiyasında proqramın qızıl mükafatı “Gold Stevie Winner”, “İstehlakçı xidmətləri üzrə ilin liderlik kampaniyası”, “İlin müştəri xidməti departamenti”, “Müştəri xidmətləri üzrə həllər”“Müştəri məmnuniyyətində nailiyyət” nominasiyalarında isə “Silver Stevie Winner” gümüş mükafatlarına layiq görülüb.

"Kapital Bank"ın Bank Əməliyyatları Ofisinin lideri Məhəmməd İbrahimov bu haqda fikirlərini bölüşüb: “Kapital Bank" olaraq, müştərilərimizin etimadını qazanmaq və onlara ən yüksək keyfiyyətli xidmətləri təqdim etmək bizim üçün ən prioritet məsələdir. “Stevie Awards” kimi nüfuzlu mükafat isə komandamızın peşəkarlığının, işinə bağlılığının və müştəri məmnuniyyətini ön planda tutmağının nəticəsidir. Biz hər zaman innovativ yanaşmalarla müştərilərimizin ehtiyaclarına cavab verməyə çalışırıq. Bu kimi beynəlxalq uğurlar göstərdiyimiz səylərin doğru yöndə olduğunu təsdiqləyir. Əminəm ki, bu mükafatlar müştəri xidmətləri sahəsindəki liderliyimizi daha da gücləndirmək və daha böyük uğurlar üçün komandamıza ilham olacaq” .

Ölkənin I bankı olan "Kapital Bank" "PAŞA Holdinq" MMC-yə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 121 filialı və 52 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və yaxud Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün – https://kbl.az/prgtk, "Birbank" kartı sifarişi üçün – https://kbl.az/prcrc.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Legion Financialın səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib
"Legion Financial"ın səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib
14 avqust 2025 13:21
Azərbaycan 7 ayda xarici vətəndaşlara 6 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarıb
Azərbaycan 7 ayda xarici vətəndaşlara 6 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarıb
14 avqust 2025 13:02
Azərbaycanda 7 ayda büdcədən 182 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb
Azərbaycanda 7 ayda büdcədən 182 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb
14 avqust 2025 12:59
Bakı Fond Birjasında listinqdə olan şirkətlərin kapitallaşması açıqlanıb
"Bakı Fond Birjası"nda listinqdə olan şirkətlərin kapitallaşması açıqlanıb
14 avqust 2025 11:36
“PAŞA Bank”ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
“PAŞA Bank”ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
14 avqust 2025 11:22
Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha 3 ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib
Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha 3 ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib
14 avqust 2025 11:19
Azərbaycanda mehmanxana və otel tipli obyektlər vergi ödəmələrini 31 %-dən çox artırıb
Azərbaycanda mehmanxana və otel tipli obyektlər vergi ödəmələrini 31 %-dən çox artırıb
14 avqust 2025 11:18
Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 92 % artıb
Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 92 % artıb
14 avqust 2025 11:14
Dövlət Reklam Agentliyi auditor seçib
Dövlət Reklam Agentliyi auditor seçib
14 avqust 2025 10:56
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.08.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.08.2025)
14 avqust 2025 09:16

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi