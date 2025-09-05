İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    İKZF Sumqayıtda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzillər təklif edir

    Maliyyə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 12:47
    İKZF Sumqayıtda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzillər təklif edir

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu Sumqayıt şəhərində satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində vətəndaşlara daha 208 tam təmirli mənzil təklif edir.

    "Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, mənzillər Sumqayıt şəhəri, Sülh prospekti, Üst trikotaj fabrikinin cənubu, 3-cü məhəllədə yerləşən yaşayış kompleksində təklif olunur. Yaşayış sahəsi 1, 23 otaqlı olmaqla, aylıq ödənişləri 347 manatdan başlayır.

    Yeni mənzillər seçim üçün sentyabrın 12-dən saat 15:00-dan etibarən açıq olacaq. Vətəndaşlar təqdim olunan yaşayış sahələrinin siyahısı ilə bu keçid vasitəsilə tanış ola bilərlər.

    Müraciətlərin qəbulu və mənzil seçimi Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə (e-gov.az) inteqrasiya edilmiş Elektron İpoteka və Kredit Zəmanət sistemi üzərindən həyata keçirilir.

    Yaşayış sahələrinin satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə verilməsi qaydası, müraciətlərin qəbulu, yaşayış sahələrinin seçilməsi və rəsmiləşdirilməsi barədə ətraflı məlumatı Fondun internet səhifəsi (www.mcgf.gov.az) və rəsmi Youtube kanalından (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), həmçinin "1549" Çağrı Mərkəzindən əldə etmək mümkündür.

    Qeyd edək ki, indiyə qədər satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində 7 970 kirayə müqaviləsi bağlanılıb.

    ipoteka mənzil kirayə mənzil

    Son xəbərlər

    14:09

    Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunu qəza səbəbindən təxirə salınıb

    Futbol
    14:01

    Elnur Məmmədov: Peru Azərbaycanla viza rejimini tamamilə ləğv etməyi təklif edir

    Turizm
    14:00

    İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu auditor seçib

    Maliyyə
    13:40

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi: "Komandalarımızın təcrübəsi çox olsaydı, xatirə turnirində daha yüksək yerlər tutardılar"

    Futbol
    13:40

    Bakının 28 May küçəsindəki tarixi abidənin icazəsiz konstruksiyaları sökülür

    İnfrastruktur
    13:29

    Azərbaycanda 544 nəfər ölümündən sonra donor olmaq üçün qeydiyyatdadır - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:26

    Yuri Qusev Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:23

    Putin Türkiyə və Özbəkistandakı səfirləri dəyişib

    Region
    13:21

    Azərbaycanda 4SİM Mərkəzi auditor seçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti