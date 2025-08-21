Filiala getmədən ödənişsiz rəqəmsal kart əldə et!

Haqqımızda

Maliyyə
21 avqust 2025 11:58
"Yelo Bank" ASC gündəlik maliyyə ehtiyaclarınıza uyğunlaşdırılmış, tam rəqəmsal və pulsuz kart təqdim edir. "Yelo" rəqəmsal kart həm keşbek qazandırır, həm də kart qalığınıza faiz gəliri verir. Üstəlik, bu kartı aktivləşdirmək üçün nə filiala getməyə, nə də kağız işlərinə ehtiyac var.

"Yelo App" vasitəsilə bir neçə kliklə kartınızı AZN, USD və ya EUR olmaqla istənilən valyutada aktivləşdirə bilərsiniz. Aktivləşdirmə prosesi tamamilə onlayndır və SİMA rəqəmsal imza ilə saniyələr içində tamamlanır.

Kartın əsas üstünlükləri:

- Seçdiyiniz kateqoriyalara uyğun yüksək keşbek faizi

- Kartda saxladığınız vəsait qalığına görə əlavə gəlir

- Aktivləşdirmə və istifadə üçün heç bir xidmət haqqı yoxdur

- "Apple Pay" və "Google Pay" ilə nağdsız ödəmə imkanı

- Ölkədaxili kartlara köçürmə və nağdlaşdırma ayda 3 000 manata qədər komissiyasız

- "Yelo App" ilə limitləri tənzimlə, keşbekləri köçür, mobil nömrə ilə pul göndər və s.

"Yelo" rəqəmsal kart gündəlik ödənişləri daha ağıllı, daha sərfəli və daha rahat edən seçimdir. İndi aktivləşdir, üstünlüklərdən dərhal faydalanmağa başla: https://bit.ly/3JvNrff.

Bank xidmətləri, o cümlədən digital kart yaratmaq haqda əlavə suallarınız var? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsappyelo.az hesablarımızı ziyarət edin.

"Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!

