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Dünya Bankının yeni prezidenti seçilib

Dünya Bankının yeni prezidenti seçilib “Mastercard” şirkətinin keçmiş baş direktoru Acay Banqa Dünya Bankının (DB) yeni prezidenti seçilib.
Maliyyə
3 May , 2023 20:10
Dünya Bankının yeni prezidenti seçilib

“Mastercard” şirkətinin keçmiş baş direktoru Acay Banqa Dünya Bankının (DB) yeni prezidenti seçilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Dünya Bankı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Bankın İcraçı Direktorları bu gün Acay Banqanı 2023-cü il iyunun 2-dən başlayaraq beş illik müddətə Dünya Bankının prezidenti seçiblər.

Xatırladaq ki, 2019-cu il aprelin 5-də Dünya Bankının İcraçı Direktorlar Şurası Devid R.Malpassı Dünya Bankının 13-cü prezidenti seçib. Onun beş illik səlahiyyət müddəti həmin ilin aprelin 9-da başlayıb.

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Rus versiyası Избран новый президент Всемирного банка

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