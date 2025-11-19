Deputat: "Xaricdən gələn pulun azalması insanların sosial durumunu ağırlaşdırıb"
Maliyyə
- 19 noyabr, 2025
- 16:56
Xaricdən əmək miqrantlarının yaxınlarına göndərdiyi vəsaitin azalması səbəbindən insanların sosial durumu, xüsusilə də kənd rayonlarında xeyli ağırlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Qüdrət Həsənquliyev Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, ünvanlı dövlət sosial yardımlarının verilməsi üçün büdcədən ayrılması nəzərdə tutulan 465 milyon manat vəsait bir neçə dəfə artırılmalıdır.
Bundan başqa, deputat deyib ki, hərbçilərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün ayrılan 35 milyon manat vəsait də bir neçə dəfə artırılmalıdır.
