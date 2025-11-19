İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Deputat: "Xaricdən gələn pulun azalması insanların sosial durumunu ağırlaşdırıb"

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:56
    Deputat: Xaricdən gələn pulun azalması insanların sosial durumunu ağırlaşdırıb

    Xaricdən əmək miqrantlarının yaxınlarına göndərdiyi vəsaitin azalması səbəbindən insanların sosial durumu, xüsusilə də kənd rayonlarında xeyli ağırlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Qüdrət Həsənquliyev Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ünvanlı dövlət sosial yardımlarının verilməsi üçün büdcədən ayrılması nəzərdə tutulan 465 milyon manat vəsait bir neçə dəfə artırılmalıdır.

    Bundan başqa, deputat deyib ki, hərbçilərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün ayrılan 35 milyon manat vəsait də bir neçə dəfə artırılmalıdır.

    Qüdrət Həsənquliyev Büdcə zərfi
    Депутат: Сокращение денежных поступлений из-за рубежа ухудшило социальное положение людей

    Son xəbərlər

    18:23

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlib

    Komanda
    18:16

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçirilib

    Komanda
    18:15
    Foto

    Şəhər şosesində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    18:14
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələri hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    18:04

    FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq

    Futbol
    18:03

    ABŞ Rusiyanın 5 fiziki və 7 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    17:53

    KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilər

    Digər ölkələr
    17:53

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 14 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    17:52

    Ankarada Ərdoğanla Zelenskinin görüşü başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti