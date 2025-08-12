Çin ABŞ-yə qarşı gömrük tariflərinin tətbiqini təxirə salıb

Çin Amerika məhsullarının idxalına tətbiq edilən 24 fazilik tarifin təxirə salınmasını daha 90 gün müddətinə uzadıb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Çin Ticarət Nazirliyi məlumat yayıb.
“2025-ci il avqustun 12-dən etibarən 24%-lik tarifin tətbiqi yenidən 90 gün müddətinə təxirə salınacaq, eyni zamanda bu mallardan tutulan 10%-lik rüsum qüvvədə qalacaq”, - nazirliyin saytında dərc olunan məlumatda deyilir.
Çin həmçinin Cenevrədə əldə olunmuş razılaşmalara uyğun olaraq ABŞ-a qarşı qeyri-tarif əks-tədbirlərini dayandırmaq və ya ləğv etmək üçün lazımi tədbirlər görəcək.