Haqqımızda

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.08.2025)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.08.2025) Son qiymət
Maliyyə
27 avqust 2025 09:03
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.08.2025)

Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

67,26

0,04

- 7,38

Neft WTI (dollar/barel)

63,27

0,02

- 8,45

Qızıl (dollar/unsiya)

3 425,40

- 7,60

784,40

İndekslər

Dow-Jones

45 418,07

135,60

2 873,85

S&P 500

6 465,94

26,62

584,31

Nasdaq

21 544,27

94,98

2 233,48

Nikkei

42 394,40

- 413,42

2 499,86

Dax

24 152,87

- 120,25

4 243,73

FTSE 100

9 265,80

- 55,60

1 092,78

CAC 40 INDEX

7 709,81

- 133,23

329,07

Shanghai Composite

3 868,38

- 15,18

516,62

Bist 100

11 529,81

52,01

1 699,25

RTS

1 128,95

1,66

235,73

Valyuta

USD/EUR

1,1613

- 0,0029

0,1259

USD/GBP

1,3449

- 0,0031

0,0933

JPY/USD

147,9300

0,5300

- 9,2700

RUB/USD

80,5067

0,0100

- 33,0133

TRY/USD

41,0421

0,0000

5,6821

CNY/USD

7,1562

0,0000

- 0,1438
Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.08.2025)
Rus versiyası Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.08.2025)

Eksklüziv xəbərlər

Özbəkneftqaz SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
"Özbəkneftqaz" SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
25 avqust 2025 16:56
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
25 avqust 2025 15:10
Özbəkneftqazın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
"Özbəkneftqaz"ın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
25 avqust 2025 13:43
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
25 avqust 2025 11:04
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi