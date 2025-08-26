Haqqımızda

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.08.2025)

Maliyyə
26 avqust 2025 09:04
Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

68,50

- 0,30

- 6,14

Neft WTI (dollar/barel)

64,44

- 0,36

- 7,28

Qızıl (dollar/unsiya)

3 425,20

7,70

784,20

İndekslər

Dow-Jones

45 282,47

- 349,27

2 738,25

S&P 500

6 439,32

- 27,59

557,69

Nasdaq

21 449,29

- 47,24

2 138,50

Nikkei

42 807,82

174,53

2 913,28

Dax

24 273,12

- 89,97

4 363,98

FTSE 100

9 321,40

0,00

1 148,38

CAC 40 INDEX

7 843,04

- 126,65

462,30

Shanghai Composite

3 883,56

57,80

531,80

Bist 100

11 477,80

105,47

1 647,24

RTS

1 127,29

- 2,80

234,07

Valyuta

USD/EUR

1,1629

0,0011

0,1275

USD/GBP

1,3456

0,0001

0,0940

JPY/USD

147,7800

- 0,0200

- 9,4200

RUB/USD

80,7193

0,1100

- 32,8007

TRY/USD

41,0217

0,0200

5,6617

CNY/USD

7,1536

0,0000

- 0,1464
İngilis versiyası Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (26.08.2025)
Rus versiyası Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.08.2025)

