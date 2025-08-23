Haqqımızda

Maliyyə
23 avqust 2025 09:45
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.08.2025)

Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

67,73

0,06

- 6,91

Neft WTI (dollar/barel)

63,66

0,14

- 8,06

Qızıl (dollar/unsiya)

3 418,50

36,90

777,50

İndekslər

Dow-Jones

45 631,74

846,24

3 087,52

S&P 500

6 466,91

96,74

585,28

Nasdaq

21 496,54

396,22

2 185,75

Nikkei

42 633,29

23,12

2 738,75

Dax

24 363,09

69,75

4 453,95

FTSE 100

9 321,40

12,20

1 148,38

CAC 40 INDEX

7 969,69

31,40

588,95

Shanghai Composite

3 825,76

54,66

474,00

Bist 100

11 372,33

58,43

1 541,77

RTS

1 130,09

- 1,76

236,87

Valyuta

USD/EUR

1,1719

0,0013

0,1365

USD/GBP

1,3525

0,0113

0,1009

JPY/USD

146,9400

- 1,4300

- 10,2600

RUB/USD

80,6072

0,1000

- 32,9128

TRY/USD

40,9653

0,0300

5,6053

CNY/USD

7,1675

- 0,0100

- 0,1325
