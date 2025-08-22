|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
67,67
|
0,00
|
- 6,97
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
63,53
|
0,01
|
- 8,19
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 371,10
|
- 10,50
|
730,10
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
44 785,50
|
- 152,81
|
2 241,28
|
S&P 500
|
6 370,17
|
- 25,61
|
488,54
|
Nasdaq
|
21 100,31
|
- 72,54
|
1 789,52
|
Nikkei
|
42 610,17
|
- 278,39
|
2 715,63
|
Dax
|
24 293,34
|
16,37
|
4 384,20
|
FTSE 100
|
9 309,20
|
21,06
|
1 136,18
|
CAC 40 INDEX
|
7 938,29
|
- 34,74
|
557,55
|
Shanghai Composite
|
3 771,10
|
4,89
|
419,34
|
Bist 100
|
11 313,90
|
179,17
|
1 483,34
|
RTS
|
1 131,85
|
-24,65
|
238,63
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1584
|
- 0,0022
|
0,1230
|
USD/GBP
|
1,3393
|
- 0,0019
|
0,0877
|
JPY/USD
|
148,7500
|
0,3800
|
- 8,4500
|
RUB/USD
|
80,5107
|
- 0,0100
|
- 33,0093
|
TRY/USD
|
41,0126
|
0,0800
|
5,6526
|
CNY/USD
|
7,1851
|
0,0000
|
- 0,1149
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.08.2025)
22 avqust 2025 09:07
