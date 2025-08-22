Haqqımızda

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.08.2025)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.08.2025) Son qiymət
Maliyyə
22 avqust 2025 09:07
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.08.2025)

Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

67,67

0,00

- 6,97

Neft WTI (dollar/barel)

63,53

0,01

- 8,19

Qızıl (dollar/unsiya)

3 371,10

- 10,50

730,10

İndekslər

Dow-Jones

44 785,50

- 152,81

2 241,28

S&P 500

6 370,17

- 25,61

488,54

Nasdaq

21 100,31

- 72,54

1 789,52

Nikkei

42 610,17

- 278,39

2 715,63

Dax

24 293,34

16,37

4 384,20

FTSE 100

9 309,20

21,06

1 136,18

CAC 40 INDEX

7 938,29

- 34,74

557,55

Shanghai Composite

3 771,10

4,89

419,34

Bist 100

11 313,90

179,17

1 483,34

RTS

1 131,85

-24,65

238,63

Valyuta

USD/EUR

1,1584

- 0,0022

0,1230

USD/GBP

1,3393

- 0,0019

0,0877

JPY/USD

148,7500

0,3800

- 8,4500

RUB/USD

80,5107

- 0,0100

- 33,0093

TRY/USD

41,0126

0,0800

5,6526

CNY/USD

7,1851

0,0000

- 0,1149
