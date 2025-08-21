Haqqımızda

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.08.2025)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.08.2025) Son qiymət
Maliyyə
21 avqust 2025 09:00
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.08.2025)

Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

67,16

0,32

- 7,48

Neft WTI (dollar/barel)

63,08

0,37

- 8,64

Qızıl (dollar/unsiya)

3 381,20

- 7,30

740,20

İndekslər

Dow-Jones

44 938,31

16,04

2 394,09

S&P 500

6 395,78

- 15,59

514,15

Nasdaq

21 172,86

- 142,09

1 862,07

Nikkei

42 888,55

- 657,74

2 994,01

Dax

24 276,97

- 146,10

4 367,83

FTSE 100

9 288,14

98,92

1 115,12

CAC 40 INDEX

7 973,03

- 6,05

592,29

Shanghai Composite

3 766,21

38,92

414,45

Bist 100

11 134,73

172,71

1 304,17

RTS

1 156,50

- 6,27

263,28

Valyuta

USD/EUR

1,1647

- 0,0005

0,1293

USD/GBP

1,3453

- 0,0004

0,0937

JPY/USD

147,3700

0,0400

- 9,8300

RUB/USD

80,5300

0,0100

- 32,9900

TRY/USD

40,9316

0,0000

5,5716

CNY/USD

7,1733

0,0000

- 0,1267
Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.08.2025)
Rus versiyası Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.08.2025)

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.08.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.08.2025)
21 avqust 2025 09:10
Azərbaycanda birjadankənar əqdlərin ümumi dəyəri 4 dəfə azalıb
FotoAzərbaycanda birjadankənar əqdlərin ümumi dəyəri 4 dəfə azalıb
20 avqust 2025 17:33
AMB məlumatların idarə edilməsini təkmilləşdirməyi planlaşdırır
AMB məlumatların idarə edilməsini təkmilləşdirməyi planlaşdırır
20 avqust 2025 16:48
Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçir
Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçir
20 avqust 2025 16:40
Azərbaycan şirkətinin səhmlərinə 1 investor maraq göstərib
Azərbaycan şirkətinin səhmlərinə 1 investor maraq göstərib
20 avqust 2025 16:33
Rabitəbankın səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib
"Rabitəbank"ın səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib
20 avqust 2025 12:17
KOBİA-nın maliyyələşdirdiyi qrant layihələrinin ümumi dəyəri 2 milyon manatı keçib
KOBİA-nın maliyyələşdirdiyi qrant layihələrinin ümumi dəyəri 2 milyon manatı keçib
20 avqust 2025 11:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2025)
20 avqust 2025 09:08
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.08.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.08.2025)
20 avqust 2025 09:00
Azərbaycan nefti I yarımildə büdcə qiymətindən 5,4 % baha satılıb
Azərbaycan nefti I yarımildə büdcə qiymətindən 5,4 % baha satılıb
19 avqust 2025 18:03

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi