Haqqımızda

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.08.2025)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.08.2025) Son qiymət
Maliyyə
20 avqust 2025 09:00
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.08.2025)

Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

65,99

0,20

- 8,65

Neft WTI (dollar/barel)

62,46

0,11

- 9,26

Qızıl (dollar/unsiya)

3 363,00

4,30

722,00

İndekslər

Dow-Jones

44 922,27

10,45

2 378,05

S&P 500

6 411,37

- 37,78

529,74

Nasdaq

21 314,95

- 314,82

2 004,16

Nikkei

43 546,29

- 168,02

3 651,75

Dax

24 423,07

108,30

4 513,93

FTSE 100

9 189,22

31,48

1 016,20

CAC 40 INDEX

7 979,08

95,03

598,34

Shanghai Composite

3 727,29

- 0,74

375,53

Bist 100

10 962,02

91,45

1 131,46

RTS

1 162,77

- 22,99

269,55

Valyuta

USD/EUR

1,1636

- 0,0011

0,1282

USD/GBP

1,3476

- 0,0015

0,0960

JPY/USD

147,5800

- 0,0900

- 9,6200

RUB/USD

80,6015

- 0,0500

- 32,9185

TRY/USD

40,9059

0,0100

5,5459

CNY/USD

7,1853

0,0000

-0,1147
Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.08.2025)

Ən vacib xəbərlər

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi