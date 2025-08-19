Haqqımızda

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.08.2025)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.08.2025) Son qiymət
Maliyyə
19 avqust 2025 08:55
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.08.2025)

Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

66,16

- 0,44

- 8,48

Neft WTI (dollar/barel)

62,95

- 0,47

- 8,77

Qızıl (dollar/unsiya)

3 379,70

1,70

738,70

İndekslər

Dow-Jones

44 911,82

- 34,30

2 367,60

S&P 500

6 449,15

- 0,65

567,52

Nasdaq

21 629,77

6,80

2 318,98

Nikkei

43 714,31

336,00

3 819,77

Dax

24 314,77

- 44,53

4 405,63

FTSE 100

9 157,74

18,84

984,72

CAC 40 INDEX

7 884,05

- 39,40

503,31

Shanghai Composite

3 728,03

31,26

376,27

Bist 100

10 929,77

59,20

1 099,21

RTS

1 155,99

- 29,77

262,77

Valyuta

USD/EUR

1,1660

- 0,0001

0,1306

USD/GBP

1,3503

- 0,0001

0,0987

JPY/USD

147,8300

- 0,0600

- 9,3700

RUB/USD

80,4389

0,0500

- 33,0811

TRY/USD

40,8842

0,0100

5,5242

CNY/USD

7,1821

- 0,0023

- 0,1179
Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (19.08.2025)
Rus versiyası Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.08.2025)

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bir ekosistem “Ai4 2025” beynəlxalq konfransında təmsil olunub
Bir ekosistem “Ai4 2025” beynəlxalq konfransında təmsil olunub
19 avqust 2025 09:53
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.08.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.08.2025)
19 avqust 2025 09:10
“Meta-Kapital”ın lisenziyasının qüvvəsi bir aylıq dayandırılıb
“Meta-Kapital”ın lisenziyasının qüvvəsi bir aylıq dayandırılıb
18 avqust 2025 16:25
Azərbaycan bankı məcburi ehtiyatları normadan az saxladığı üçün cərimələnib
Azərbaycan bankı məcburi ehtiyatları normadan az saxladığı üçün cərimələnib
18 avqust 2025 16:16
“Rabitəbank”ın beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlaqələrində yeni uğur
“Rabitəbank”ın beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlaqələrində yeni uğur
18 avqust 2025 16:07
Xarici köçürmələrdə sabit və sərfəli komissiya!
Xarici köçürmələrdə sabit və sərfəli komissiya!
18 avqust 2025 14:25
Rabitəbank Bərdədə yeni filial açdı
Foto"Rabitəbank" Bərdədə yeni filial açdı
18 avqust 2025 14:14
InvestAZdan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
"InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
18 avqust 2025 11:46
Maliyyə Nazirliyi aqrar sektora subsidiya ödənişi ilə bağlı tövsiyələr verib
Maliyyə Nazirliyi aqrar sektora subsidiya ödənişi ilə bağlı tövsiyələr verib
18 avqust 2025 11:44
Azərbaycanda ötən il 8 peşə təhsili müəssisəsində adambaşına maliyyələşmə mexanizmi tətbiq edilib
Azərbaycanda ötən il 8 peşə təhsili müəssisəsində adambaşına maliyyələşmə mexanizmi tətbiq edilib
18 avqust 2025 11:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi