|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
66,16
|
- 0,44
|
- 8,48
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
62,95
|
- 0,47
|
- 8,77
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 379,70
|
1,70
|
738,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
44 911,82
|
- 34,30
|
2 367,60
|
S&P 500
|
6 449,15
|
- 0,65
|
567,52
|
Nasdaq
|
21 629,77
|
6,80
|
2 318,98
|
Nikkei
|
43 714,31
|
336,00
|
3 819,77
|
Dax
|
24 314,77
|
- 44,53
|
4 405,63
|
FTSE 100
|
9 157,74
|
18,84
|
984,72
|
CAC 40 INDEX
|
7 884,05
|
- 39,40
|
503,31
|
Shanghai Composite
|
3 728,03
|
31,26
|
376,27
|
Bist 100
|
10 929,77
|
59,20
|
1 099,21
|
RTS
|
1 155,99
|
- 29,77
|
262,77
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1660
|
- 0,0001
|
0,1306
|
USD/GBP
|
1,3503
|
- 0,0001
|
0,0987
|
JPY/USD
|
147,8300
|
- 0,0600
|
- 9,3700
|
RUB/USD
|
80,4389
|
0,0500
|
- 33,0811
|
TRY/USD
|
40,8842
|
0,0100
|
5,5242
|
CNY/USD
|
7,1821
|
- 0,0023
|
- 0,1179
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.08.2025)Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.08.2025) Son qiymət
Maliyyə
19 avqust 2025 08:55
