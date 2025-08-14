Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.08.2025)

|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
65,88
|
- 0,30
|
- 8,76
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
62,86
|
- 0,33
|
- 8,86
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3408,90
|
8,70
|
767,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
44 922,27
|
463,66
|
2 378,05
|
S&P 500
|
6 466,58
|
20,82
|
584,95
|
Nasdaq
|
21 713,14
|
31,23
|
2 402,35
|
Nikkei
|
42 700,33
|
- 664,18
|
2 805,79
|
Dax
|
24 185,59
|
160,81
|
4 276,45
|
FTSE 100
|
9 165,23
|
17,42
|
992,21
|
CAC 40 INDEX
|
7 804,97
|
51,55
|
424,23
|
ShanghaiComposite
|
3 690,88
|
4,54
|
339,12
|
BIST 100
|
10 949,95
|
- 4,55
|
1 119,39
|
RTS
|
1 176,54
|
2,31
|
283,32
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1705
|
0,0000
|
0,1400
|
GBP/USD
|
1,3577
|
0,0100
|
0,1100
|
USD/JPY
|
146,4200
|
- 1,6500
|
- 10,7800
|
USD/RUB
|
79,5746
|
0,0700
|
- 33,9500
|
USD/TRY
|
40,7777
|
0,0200
|
5,4200
|
USD/CNY
|
7,1720
|
- 0,0100
|
- 0,1300
Maliyyə
14 avqust 2025 08:43
https://images.report.az/photo/d7e67f6f-df22-379c-80cf-9ca1ee3c2782.jpg