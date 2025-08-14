Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.08.2025)

Haqqımızda

Maliyyə
14 avqust 2025 08:43
Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

65,88

- 0,30

- 8,76

Neft WTI (dollar/barel)

62,86

- 0,33

- 8,86

Qızıl (dollar/unsiya)

3408,90

8,70

767,90

İndekslər

Dow-Jones

44 922,27

463,66

2 378,05

S&P 500

6 466,58

20,82

584,95

Nasdaq

21 713,14

31,23

2 402,35

Nikkei

42 700,33

- 664,18

2 805,79

Dax

24 185,59

160,81

4 276,45

FTSE 100

9 165,23

17,42

992,21

CAC 40 INDEX

7 804,97

51,55

424,23

ShanghaiComposite

3 690,88

4,54

339,12

BIST 100

10 949,95

- 4,55

1 119,39

RTS

1 176,54

2,31

283,32

Valyuta

USD/EUR

1,1705

0,0000

0,1400

GBP/USD

1,3577

0,0100

0,1100

USD/JPY

146,4200

- 1,6500

- 10,7800

USD/RUB

79,5746

0,0700

- 33,9500

USD/TRY

40,7777

0,0200

5,4200

USD/CNY

7,1720

- 0,0100

- 0,1300
Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

