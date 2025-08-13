|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
66,18
|
- 0,71
|
- 8,46
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
63,19
|
- 0,98
|
- 8,53
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 400,20
|
- 2,70
|
759,20
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
44 458,61
|
483,52
|
1 914,39
|
S&P 500
|
6 445,76
|
72,31
|
564,13
|
Nasdaq
|
21 681,91
|
296,50
|
2 371,12
|
Nikkei
|
43 364,51
|
397,84
|
3 469,97
|
Dax
|
24 024,78
|
-56,56
|
4 115,64
|
FTSE 100
|
9 147,81
|
18,10
|
974,79
|
CAC 40 INDEX
|
7 753,42
|
54,90
|
372,68
|
ShanghaiComposite
|
3 686,34
|
20,01
|
334,58
|
BIST 100
|
10 954,50
|
- 83,82
|
1 123,94
|
RTS
|
1 174,23
|
2,15
|
281,01
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1683
|
0,0100
|
0,1300
|
GBP/USD
|
1,3503
|
0,0100
|
0,1000
|
USD/JPY
|
148,0700
|
- 0,3500
|
- 9,1300
|
USD/RUB
|
79,4999
|
- 0,1000
|
- 34,0200
|
USD/TRY
|
40,7545
|
0,0400
|
5,3900
|
USD/CNY
|
7,1793
|
- 0,0100
|
- 0,1200
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2025) Son qiymət
Maliyyə
13 avqust 2025 08:57
