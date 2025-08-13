Haqqımızda

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2025)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2025) Son qiymət
Maliyyə
13 avqust 2025 08:57
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2025)

Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

66,18

- 0,71

- 8,46

Neft WTI (dollar/barel)

63,19

- 0,98

- 8,53

Qızıl (dollar/unsiya)

3 400,20

- 2,70

759,20

İndekslər

Dow-Jones

44 458,61

483,52

1 914,39

S&P 500

6 445,76

72,31

564,13

Nasdaq

21 681,91

296,50

2 371,12

Nikkei

43 364,51

397,84

3 469,97

Dax

24 024,78

-56,56

4 115,64

FTSE 100

9 147,81

18,10

974,79

CAC 40 INDEX

7 753,42

54,90

372,68

ShanghaiComposite

3 686,34

20,01

334,58

BIST 100

10 954,50

- 83,82

1 123,94

RTS

1 174,23

2,15

281,01

Valyuta

USD/EUR

1,1683

0,0100

0,1300

GBP/USD

1,3503

0,0100

0,1000

USD/JPY

148,0700

- 0,3500

- 9,1300

USD/RUB

79,4999

- 0,1000

- 34,0200

USD/TRY

40,7545

0,0400

5,3900

USD/CNY

7,1793

- 0,0100

- 0,1200
Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.08.2025)
Rus versiyası Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2025)

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi