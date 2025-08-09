Haqqımızda

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2025)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2025) Son qiymət
Maliyyə
9 avqust 2025 09:28
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2025)

Son qiymət

Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

66,59

0,20

-8,05

Neft WTI (dollar/barel)

63,88

0,09

-7,84

Qızıl (dollar/unsiya)

3491,30

2,10

850,30

İndekslər

Dow-Jones

44175,61

206,97

1631,39

S&P 500

6389,45

49,45

507,82

Nasdaq

21450,02

207,32

2139,23

Nikkei

41820,48

-144,23

1925,94

Dax

24162,86

-29,64

4253,72

FTSE 100

9095,73

-5,04

922,71

CAC 40 INDEX

7743,00

33,68

362,26

ShanghaiComposite

3635,13

-6,97

283,37

BIST 100

10972,63

16,58

1142,07

RTS

1154,84

13,39

261,62

Valyuta

USD/EUR

1,1641

0,00

0,13

GBP/USD

1,3452

0,00

0,09

USD/JPY

147,7400

0,58

-9,46

USD/RUB

79,9958

0,75

-33,52

USD/TRY

40,6754

-0,03

5,32

USD/CNY

7,1802

0,00

-0,12
Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.08.2025)
Rus versiyası Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2025)

Ən vacib xəbərlər

Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi