Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.08.2025)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.08.2025) Son qiymət
Maliyyə
8 avqust 2025 08:52
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.08.2025)

Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

66,39

- 1,04

- 8,25

Neft WTI (dollar/barel)

63,79

- 1,15

- 7,93

Qızıl (dollar/unsiya)

3 489,20

44,00

848,20

İndekslər

Dow-Jones

43 968,64

- 224,48

1 424,42

S&P 500

6 340,00

- 5,06

458,37

Nasdaq

21 242,70

73,27

1 931,91

Nikkei

41 964,71

858,57

2 070,17

Dax

24 192,50

268,14

4 283,36

FTSE 100

9 100,77

- 63,54

927,75

CAC 40 INDEX

7 709,32

74,29

328,58

ShanghaiComposite

3 642,10

3,70

290,34

BIST 100

10 956,05

55,04

1 125,49

RTS

1 141,45

55,40

248,23

Valyuta

USD/EUR

1,1660

0,0000

0,1300

GBP/USD

1,3436

0,0100

0,0900

USD/JPY

147,1600

- 0,2400

- 10,0400

USD/RUB

79,2444

- 0,7600

- 34,2800

USD/TRY

40,7046

0,0400

5,3400

USD/CNY

7,1818

0,0000

- 0,1200
