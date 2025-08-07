Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.08.2025)

Haqqımızda

Maliyyə
7 avqust 2025 08:58
Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq

Əmtəə

Neft Brent (dollar/barel)

67,43

- 0,68

- 7,21

Neft WTI (dollar/barel)

64,94

- 0,69

- 6,78

Qızıl (dollar/unsiya)

3 445,20

14,10

804,20

İndekslər

Dow-Jones

44 193,12

81,38

1 648,90

S&P 500

6 345,06

45,87

463,43

Nasdaq

21 169,43

252,88

1 858,64

Nikkei

41 106,14

297,16

1 211,60

Dax

23 924,36

78,29

4015,22

FTSE 100

9 164,31

21,58

991,29

CAC 40 INDEX

7 635,03

13,99

254,29

ShanghaiComposite

3 638,40

10,86

286,64

BIST 100

10 901,01

51,05

1 070,45

RTS

1 086,05

- 10,49

192,83

Valyuta

USD/EUR

1,1672

0,0100

0,1300

GBP/USD

1,3367

0,010

0,0900

USD/JPY

147,4000

0,0500

- 9,8000

USD/RUB

80,0001

0,0200

- 33,5200

USD/TRY

40,6635

- 0,0100

5,3000

USD/CNY

7,1799

- 0,0100

- 0,1200
Son xəbərlər

