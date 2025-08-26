Bakı metrosunun I yarımillikdə daşımalardan əldə etdiyi gəlir açıqlanıb

Haqqımızda

Maliyyə
26 avqust 2025 11:28
"Bakı Metropoliteni" QSC bu ilin yanvar-iyun aylarında sərnişin daşımalarından 54 milyon 37,2 min manat gəlir əldə edib.

Bu barədə “Report”a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bu göstərici 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 22,7 % çoxdur.

Hesabat dövründə metropolitenin xidmətlərindən 111 milyon 394,7 min nəfər (-1,6 %) istifadə edib.

Xatırladaq ki, Bakı Metropoliteni 1967-ci ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda metropoliten üç xətdən (yaşıl, qırmızı və bənövşəyi) və 27 fəaliyyət göstərən stansiyadan ibarətdir.

