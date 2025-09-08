İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 18:24
    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının yığıncağı keçiriləcək

    Oktyabrın 8-də, saat 11:00-da "Neqsol Holding" MMC-yə məxsus "Norm" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ümid qəsəbəsi, Salyan şosesi (Səngərqaya-1 yolu), 7-ci km, 1 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə şirkətin strateji layihələrinə dair müzakirələrin aparılması və müvafiq qərarların qəbul edilməsi və cari fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələlərin müzakirə edilməsi və müvafiq qərarların qəbul edilməsi daxildir.

    Xatırladaq ki, "Norm" 2006-cı ildə yaradılıb, ölknin aparıcı sement istehsalçılarından biridir. Onun nizamnamə kapitalı 161,962 milyon manatdır.

    sement istehsalçısı Norm Sement Neqsol Holdinq

    Son xəbərlər

    18:33

    Samvel Karapetyan məhkəmənin qərarı ilə həbsdə qalacaq

    Region
    18:26

    Merts Avropa üçün yeni təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılmasının tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    18:24

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    18:21

    Andrey Şevçenko: "Bu addımlar gələcəkdə uşaqların inkişafı üçün vacibdir"

    Futbol
    18:19

    Əməyin mühafizəsi üzrə daha 18 milli standart hazırlanaraq təsdiq edilib

    Sosial müdafiə
    18:17

    Ermənistanda kütləvi zəhərlənmə baş verib, 8 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    18:14

    Azərbaycan ÜPİ-nin iki şurasına rəhbər vəzifələr üzrə namizədliyini irəli sürüb

    İKT
    18:09

    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:01

    Hesablama Palatası: Büdcəyə artq ödəməlin geri qaytarılması və ya əvəzləşdirilməsi gələcəkdə risk faktoruna çevrilə bilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti