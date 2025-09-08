Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının yığıncağı keçiriləcək
Maliyyə
- 08 sentyabr, 2025
- 18:24
Oktyabrın 8-də, saat 11:00-da "Neqsol Holding" MMC-yə məxsus "Norm" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ümid qəsəbəsi, Salyan şosesi (Səngərqaya-1 yolu), 7-ci km, 1 ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə şirkətin strateji layihələrinə dair müzakirələrin aparılması və müvafiq qərarların qəbul edilməsi və cari fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələlərin müzakirə edilməsi və müvafiq qərarların qəbul edilməsi daxildir.
Xatırladaq ki, "Norm" 2006-cı ildə yaradılıb, ölknin aparıcı sement istehsalçılarından biridir. Onun nizamnamə kapitalı 161,962 milyon manatdır.
