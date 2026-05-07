    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlar (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 9 milyard 452,1 milyon manat olub.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,5 % çoxdur.

    Bu il mayın 1-nə qədər ölkədə 112 985 ədəd NKA quraşdırılıb.

    "Yeni nəsil NKA-lardan istifadə hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına, malların qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına və dövriyyəyə nəzarətin təmin edilməsinə imkan yaradıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlar (NKA)
    В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%

