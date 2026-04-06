    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 06 aprel, 2026
    • 16:23
    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlar (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 7 milyard 49,5 milyon manat olub.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,8 % çoxdur.

    Bu il aprelin 1-nə qədər ölkədə 112 219 ədəd NKA quraşdırılıb.

    "Yeni nəsil NKA-lardan istifadə hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına, malların qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına və dövriyyəyə nəzarətin təmin edilməsinə imkan yaradıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti Yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlar (NKA)
    В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%

