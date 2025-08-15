Haqqımızda

Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 15 %-ə yaxın azalıb

Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 15 %-ə yaxın azalıb Bu ilin yanvar-iyul aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xətti ilə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 86 milyon manat təşkil edib.
Maliyyə
15 avqust 2025 12:06
Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 15 %-ə yaxın azalıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xətti ilə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 86 milyon manat təşkil edib.

“Report” bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,6 % azdır.

Hesabat dövründə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı 26 hərrac (1 il əvvələ nisbətən 25,7 % az) keçirilib. Hərraclarda 4 səhmdar cəmiyyətinin (20 % az) səhm paketi, 1 kiçik dövlət müəssisəsi (6 dəfə az), 500 nəqliyyat vasitəsi (7,5 % çox) satılıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества  сократились почти на 15%

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya auditor seçib
Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya auditor seçib
15 avqust 2025 12:07
“Kommunal Laboratoriyalar” auditor seçib
“Kommunal Laboratoriyalar” auditor seçib
15 avqust 2025 12:00
Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 2 dəfəyə yaxın azaldır
Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 2 dəfəyə yaxın azaldır
15 avqust 2025 11:37
ASCO istiqrazlarına görə növbəti kupon ödənişini həyata keçirib
ASCO istiqrazlarına görə növbəti kupon ödənişini həyata keçirib
15 avqust 2025 10:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.08.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.08.2025)
15 avqust 2025 09:17
Azərbaycan manatının dövriyyəyə buraxılmasından 33 il keçir
FotoAzərbaycan manatının dövriyyəyə buraxılmasından 33 il keçir
15 avqust 2025 09:00
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.08.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.08.2025)
15 avqust 2025 08:57
PAŞA Bankın istiqrazlarına 65 investor maraq göstərib
"PAŞA Bank"ın istiqrazlarına 65 investor maraq göstərib
14 avqust 2025 17:56
Kapital Bank 5 nominasiyada nüfuzlu “Stevie Awards” mükafatına layiq görüldü
"Kapital Bank" 5 nominasiyada nüfuzlu “Stevie Awards” mükafatına layiq görüldü
14 avqust 2025 16:10
Legion Financialın səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib
"Legion Financial"ın səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib
14 avqust 2025 13:21

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi