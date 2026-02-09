Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıb
Maliyyə
- 09 fevral, 2026
- 16:05
Bu il fevralın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,2 % artaraq 861 488 təşkil edib.
Bu barədə "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu dövrdə ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artaraq 58 985 olub.
Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 0,6 % artəmla 234 098 təşkil edib.
Son xəbərlər
16:10
İngiltərənin nəhəng klubları "Bavariya"nın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
16:10
Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilibDigər
16:10
Ağdaş rayonu Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilibDaxili siyasət
16:09
İspaniyalı ekspert: Bir sıra Qərb KİV-ləri Cənubi Qafqazda sülh prosesinə zərər vururXarici siyasət
16:05
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıbMaliyyə
15:59
Vensin Azərbaycana səfəri ABŞ-nin münasibətləri yeni mərhələyə keçirmək niyyəti kimi qəbul edilə bilər - RƏYXarici siyasət
15:58
Rusiya klubu "Fənərbağça"da çıxış etmiş futbolçunun transferini açıqlayıbFutbol
15:51
Foto
ADSEA: Hövsan, Hərbi Dənizçilik və Kənd Əhmədli üzrə su xətləri dəyişdirilibİnfrastruktur
15:47
Foto