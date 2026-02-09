İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıb

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 16:05
    Bu il fevralın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,2 % artaraq 861 488 təşkil edib.

    Bu barədə "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu dövrdə ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artaraq 58 985 olub.

    Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 0,6 % artəmla 234 098 təşkil edib.

