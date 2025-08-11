Haqqımızda

Azərbaycanda 7 ayda orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

Azərbaycanda 7 ayda orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub Azərbaycanda 7 ayda orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub
Maliyyə
11 avqust 2025 12:45
Azərbaycanda 7 ayda orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda istehlak qiymətləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,8 %, o cümlədən qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 6,6 %, qeyri-qida məhsulları üzrə 2,6 %, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 7,3 % artıb.

“Report” bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu ilin iyul ayında istehlak qiymətləri 2024-cü ilin eyni ayına nisbətən 5 %, o cümlədən qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 6,2 %, qeyri-qida məhsulları üzrə 2,1 %, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 5,6 % artıb.

Ötən ay istehlak qiymətləri əvvəlki aya nisbətən 0,1 % azalıb. O cümlədən, qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə istehlak qiymətləri əvvəlki aya nisbətən 0,5 % azalıb.

İyulda ayrı-ayrı qida məhsullarından daha çox artım uzun düyünün, mal və qoyun ətinin, kolbasa məmulatlarının, günəbaxan və qarğıdalı yağlarının, limonun, albalının, gilasın, əriyin, göyərtinin, şokolad məmulatlarının, azalma isə yumurtanın, bananın, almanın, armudun, gavalının, şaftalının, qarpızın, yemişin, üzümün, ağ kələmin, xiyarın, pomidorun, şirin bibərin, badımcanın, lobyanın, süfrə çuğundurunun, yerkökünün, soğanın, kartofun qiymətlərində müşahidə olunmuşdur. Digər qida məhsullarının qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verməyib.

Ötən ay qeyri-qida malları üzrə istehlak qiymətləri əvvəlki aya nisbətən 0,1 % artıb. Qeyri-qida mallarından daha çox artım yuyucu və təmizləyici vasitələrin, şəxsi gigiyena məmulatlarının, azalma isə parketin, ortopedik döşəklərin və yazı kağızlarının qiymətlərində müşahidə olunub. Digər qeyri-qida məhsullarının qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verməyib.

İyulda əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə istehlak qiymətləri isə iyuna nisbətən 0,4 % artıb. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərdən artım əsasən əsasən stomatoloji xidmətlərin, hava nəqliyyatı ilə MDB ölkələri istisna olmaqla digər ölkələrə sərnişindaşıma xidmətlərinin, istirahət turlarının, mehmanxanaların göstərdiyi gecələmə xidmətlərinin, azalma isə hava nəqliyyatı ilə MDB ölkələrinə sərnişindaşıma xidmətlərinin qiymətlərində müşahidə olunub. Digər ödənişli xidmətlərin qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verməyib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 %-dən çox artıb
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 %-dən çox artıb
11 avqust 2025 12:40
Azərbaycan Mərkəzi Bankı kiberhücumları əvvəlcədən müəyyən edəcək
Azərbaycan Mərkəzi Bankı kiberhücumları əvvəlcədən müəyyən edəcək
11 avqust 2025 12:28
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.08.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.08.2025)
11 avqust 2025 09:08
PAŞA Bankın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
"PAŞA Bank"ın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
9 avqust 2025 09:30
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2025)
9 avqust 2025 09:28
“Naxçıvan İpoteka Fondu” qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinə çevriləcək
“Naxçıvan İpoteka Fondu” qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinə çevriləcək
8 avqust 2025 17:51
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib
8 avqust 2025 17:30
PAŞA Bankın Gürcüstandakı törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
"PAŞA Bank"ın Gürcüstandakı törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
8 avqust 2025 15:59
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib
Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib
8 avqust 2025 15:45

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi