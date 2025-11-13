İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycan və Özbəkistanın qarşılıqlı investisiya qoyuluşu açıqlanıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:56
    Azərbaycan və Özbəkistanın qarşılıqlı investisiya qoyuluşu açıqlanıb

    Bu günədək Özbəkistan Azərbaycan iqtisadiyyatına 21,8 milyon ABŞ dolları, həmçinin Azərbaycan Özbəkistan iqtisadiyyatına 183,5 milyon ABŞ dolları sərmayə qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə (UzA) müsahibəsində bildirib.

    "Sərmayələr sahəsində əməkdaşlıq da möhkəmlənməyə davam edir. 2023-cü ildə həm ölkələrimizin daxilində, həm də 3-cü ölkələrdə sərmayə qoyuluşunu nəzərdə tutan ümumi kapitalı 500 milyon ABŞ dolları olan Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Şirkəti yaradılıb. Yüngül sənayenin inkişafında yeni imkanlar açan, ənənəvi dostluq, qardaşlıq münasibətlərini möhkəmləndirən birgə müəssisə - Xankəndidə tikiş fabriki xüsusilə diqqətəlayiqdir", - deyə o qeyd edib.

    İlham Əliyev Azərbaycan Özbəkistan sərmayə
    Президент: Инвестиции Азербайджана в Узбекистан достигли $183,5 млн

