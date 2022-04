İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İsrailin maliyyə naziri Avigdor Libermanla görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bunu azərbaycanlı nazir bildirib.

"Azərbaycan-İsrail iqtisadi münasibətlərinin cari vəziyyəti, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətləri və yeni əməkdaşlıq imkanları barədə səmərəli müzakirələr apardıq", - deyə o, qeyd edib.