İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıb

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:49
    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 97,176 milyon ABŞ dolları dəyərində isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,1 % azdır.

    Təkcə sentyabrda isə Türkiyə Azərbaycana 11,281 milyon ABŞ dolları dəyərində isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 23,5 % azdır.

    9 ayda Türkiyənin isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 3,2 % artaraq 5,449 milyard ABŞ dollarına çatıb, sentyabrda isə 1,2 % azalaraq 608 milyon ABŞ dollarına düşüb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 572 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 12 % çox), Böyük Britaniya 389 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 11,5 % çox) və İtaliya 273 milyon ABŞ dolları (15 % çox) həyata keçirib.

    havalandırma sistemləri Türkiyə Azərbaycan

    Son xəbərlər

    13:10

    KİV: Azərbaycan sülh gündəliyinin təşviqini özünün ali borcu hesab edir

    Xarici siyasət
    13:04

    Naxçıvanda 9 musiqi məktəbinin adı dəyişdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:01

    Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    13:01

    Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən var

    Hadisə
    12:56

    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:55

    Fransanın Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıb

    Maliyyə
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıb

    Maliyyə
    12:47

    Bərdədə pendir sexində partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    12:47

    "Monako" baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti