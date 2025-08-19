Haqqımızda

Azərbaycan nefti I yarımildə büdcə qiymətindən 5,4 % baha satılıb

Maliyyə
19 avqust 2025 18:03
Bu ilin I yarısında dünya bazarında “Azeri Light” markalı xam neftin bir barelinin orta ixrac qiyməti 73,8 ABŞ dolları olub ki, bu da 2025-ci ilinilkin təsdiq edilmiş büdcə parametrlərinin hesablanması zamanı götürülmüş qiymətdən (70 ABŞ dolları) 5,4 % çoxdur.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı, beynəlxalq fiskal diaqnostika alətlərinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmış “2025-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin yarımillik icrasına dair arayış və ilin sonuna gözləntilər” sənədində bildirilir.

Sənədə əsasən, Azərbaycan neftinin orta qiyməti yanvarda 81,3 ABŞ dolları, fevralda 77,4 ABŞ dolları, martda 74,1 ABŞ dolları, apreldə 69,6 ABŞ dolları, mayda 66,3 ABŞ dolları, iyunda isə 74 ABŞ dolları təşkil edib.

İngilis versiyası Azerbaijani oil sold at 5.4% above budgeted price in 1H2025
Rus versiyası Азербайджанская нефть в I полугодии продавалась на 5,4% дороже заложенной в бюджете

