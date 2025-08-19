Azərbaycan nefti I yarımildə büdcə qiymətindən 5,4 % baha satılıb

Bu ilin I yarısında dünya bazarında “Azeri Light” markalı xam neftin bir barelinin orta ixrac qiyməti 73,8 ABŞ dolları olub ki, bu da 2025-ci ilinilkin təsdiq edilmiş büdcə parametrlərinin hesablanması zamanı götürülmüş qiymətdən (70 ABŞ dolları) 5,4 % çoxdur.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı, beynəlxalq fiskal diaqnostika alətlərinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmış “2025-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin yarımillik icrasına dair arayış və ilin sonuna gözləntilər”
Sənədə əsasən, Azərbaycan neftinin orta qiyməti yanvarda 81,3 ABŞ dolları, fevralda 77,4 ABŞ dolları, martda 74,1 ABŞ dolları, apreldə 69,6 ABŞ dolları, mayda 66,3 ABŞ dolları, iyunda isə 74 ABŞ dolları təşkil edib.