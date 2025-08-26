Haqqımızda

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.08.2025) Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Maliyyə
26 avqust 2025 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,62 % azalaraq 1,9774 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,14 % azalaraq 2,1061 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9774

100 Rusiya rublu

2,1061

1 Avstraliya dolları

1,1015

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0140

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1220

1 Çexiya kronu

0,0805

1 Çin yuanı

0,2376

1 Danimarka kronu

0,2649

1 Gürcü larisi

0,6304

1 Honq Konq dolları

0,2177

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2874

10 000 İran rialı

0,0298

1 İsveç kronu

0,1775

1 İsveçrə frankı

2,1104

1 İsrail şekeli

0,5029

1 Kanada dolları

1,2270

1 Küveyt dinarı

5,5631

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3175

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,4976

1 Moldova leyi

0,1022

1 Norveç kronu

0,1679

100 Özbək somu

0,0137

100 Pakistan rupisi

0,5997

1 Polşa zlotası

0,4642

1 Rumıniya leyi

0,3913

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3230

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3285

Türk lirəsi

0,0414

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1502

Yeni Zelandiya dolları

0,9929

Qızıl

5742,0305

Gümüş

66,0338

Platin

2289,0500

Palladium

1870,4930
