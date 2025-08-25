Haqqımızda

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.08.2025) Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Maliyyə
25 avqust 2025 09:11
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,03 % artaraq 1,9897 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,12 % azalaraq 2,1090 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9897

100 Rusiya rublu

2,1090

1 Avstraliya dolları

1,1032

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0175

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1226

1 Çexiya kronu

0,0810

1 Çin yuanı

0,2375

1 Danimarka kronu

0,2666

1 Gürcü larisi

0,6292

1 Honq Konq dolları

0,2177

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2968

10 000 İran rialı

0,0298

1 İsveç kronu

0,1788

1 İsveçrə frankı

2,1169

1 İsrail şekeli

0,5042

1 Kanada dolları

1,2288

1 Küveyt dinarı

5,5667

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3172

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5027

1 Moldova leyi

0,1017

1 Norveç kronu

0,1689

100 Özbək somu

0,0137

100 Pakistan rupisi

0,6013

1 Polşa zlotası

0,4666

1 Rumıniya leyi

0,3936

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3260

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3181

Türk lirəsi

0,0415

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1541

Yeni Zelandiya dolları

0,9971

Qızıl

5720,7380

Gümüş

65,9935

Platin

2306,6620

Palladium

1901,5775
