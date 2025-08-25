Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,03 % artaraq 1,9897 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,12 % azalaraq 2,1090 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9897
|
100 Rusiya rublu
|
2,1090
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1032
|
1 Belarus rublu
|
0,5686
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0175
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1226
|
1 Çexiya kronu
|
0,0810
|
1 Çin yuanı
|
0,2375
|
1 Danimarka kronu
|
0,2666
|
1 Gürcü larisi
|
0,6292
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2177
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2968
|
10 000 İran rialı
|
0,0298
|
1 İsveç kronu
|
0,1788
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1169
|
1 İsrail şekeli
|
0,5042
|
1 Kanada dolları
|
1,2288
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5667
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3172
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5027
|
1 Moldova leyi
|
0,1017
|
1 Norveç kronu
|
0,1689
|
100 Özbək somu
|
0,0137
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6013
|
1 Polşa zlotası
|
0,4666
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3936
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3260
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3181
|
Türk lirəsi
|
0,0415
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0411
|
Yapon yeni
|
1,1541
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9971
|
Qızıl
|
5720,7380
|
Gümüş
|
65,9935
|
Platin
|
2306,6620
|
Palladium
|
1901,5775