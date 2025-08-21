Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.08.2025)

Haqqımızda

Maliyyə
21 avqust 2025 09:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,9797 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,09 % artaraq 2,1110 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9797

100 Rusiya rublu

2,1110

1 Avstraliya dolları

1,0913

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0127

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1216

1 Çexiya kronu

0,0809

1 Çin yuanı

0,2370

1 Danimarka kronu

0,2652

1 Gürcü larisi

0,6296

1 Honq Konq dolları

0,2177

1 Hindistan rupisi

0,0195

1 İngilis funt sterlinqi

2,2869

10 000 İran rialı

0,0295

1 İsveç kronu

0,1772

1 İsveçrə frankı

2,1110

1 İsrail şekeli

0,4983

1 Kanada dolları

1,2248

1 Küveyt dinarı

5,5621

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3158

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5017

1 Moldova leyi

0,1018

1 Norveç kronu

0,1661

100 Özbək somu

0,0136

100 Pakistan rupisi

0,6002

1 Polşa zlotası

0,4659

1 Rumıniya leyi

0,3916

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3217

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3238

Türk lirəsi

0,0415

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0412

Yapon yeni

1,1534

Yeni Zelandiya dolları

0,9888

Qızıl

5674,2770

Gümüş

64,4054

Platin

2273,9455

Palladium

1892,9415
