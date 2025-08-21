Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,9797 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,09 % artaraq 2,1110 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9797
|
100 Rusiya rublu
|
2,1110
|
1 Avstraliya dolları
|
1,0913
|
1 Belarus rublu
|
0,5686
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0127
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1216
|
1 Çexiya kronu
|
0,0809
|
1 Çin yuanı
|
0,2370
|
1 Danimarka kronu
|
0,2652
|
1 Gürcü larisi
|
0,6296
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2177
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0195
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2869
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1772
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1110
|
1 İsrail şekeli
|
0,4983
|
1 Kanada dolları
|
1,2248
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5621
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3158
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5017
|
1 Moldova leyi
|
0,1018
|
1 Norveç kronu
|
0,1661
|
100 Özbək somu
|
0,0136
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6002
|
1 Polşa zlotası
|
0,4659
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3916
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3217
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3238
|
Türk lirəsi
|
0,0415
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0412
|
Yapon yeni
|
1,1534
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9888
|
Qızıl
|
5674,2770
|
Gümüş
|
64,4054
|
Platin
|
2273,9455
|
Palladium
|
1892,9415