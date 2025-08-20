Haqqımızda

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2025) Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Maliyyə
20 avqust 2025 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,24 % azalaraq 1,9780 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1091 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9780

100 Rusiya rublu

2,1091

1 Avstraliya dolları

1,0955

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0132

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1215

1 Çexiya kronu

0,0809

1 Çin yuanı

0,2366

1 Danimarka kronu

0,2650

1 Gürcü larisi

0,6316

1 Honq Konq dolları

0,2178

1 Hindistan rupisi

0,0195

1 İngilis funt sterlinqi

2,2908

10 000 İran rialı

0,0299

1 İsveç kronu

0,1769

1 İsveçrə frankı

2,1028

1 İsrail şekeli

0,5011

1 Kanada dolları

1,2256

1 Küveyt dinarı

5,5625

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3156

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5022

1 Moldova leyi

0,1021

1 Norveç kronu

0,1651

100 Özbək somu

0,0136

100 Pakistan rupisi

0,6005

1 Polşa zlotası

0,4654

1 Rumıniya leyi

0,3911

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3221

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3265

Türk lirəsi

0,0416

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1520

Yeni Zelandiya dolları

0,9907

Qızıl

5642,1810

Gümüş

63,2259

Platin

2234,8540

Palladium

1882,3420
Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası CBA currency exchange rates (20.08.2025)
Rus versiyası Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2025)

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi