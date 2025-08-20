Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,24 % azalaraq 1,9780 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1091 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9780
|
100 Rusiya rublu
|
2,1091
|
1 Avstraliya dolları
|
1,0955
|
1 Belarus rublu
|
0,5686
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0132
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1215
|
1 Çexiya kronu
|
0,0809
|
1 Çin yuanı
|
0,2366
|
1 Danimarka kronu
|
0,2650
|
1 Gürcü larisi
|
0,6316
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2178
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0195
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2908
|
10 000 İran rialı
|
0,0299
|
1 İsveç kronu
|
0,1769
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1028
|
1 İsrail şekeli
|
0,5011
|
1 Kanada dolları
|
1,2256
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5625
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3156
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5022
|
1 Moldova leyi
|
0,1021
|
1 Norveç kronu
|
0,1651
|
100 Özbək somu
|
0,0136
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6005
|
1 Polşa zlotası
|
0,4654
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3911
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3221
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3265
|
Türk lirəsi
|
0,0416
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0411
|
Yapon yeni
|
1,1520
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9907
|
Qızıl
|
5642,1810
|
Gümüş
|
63,2259
|
Platin
|
2234,8540
|
Palladium
|
1882,3420