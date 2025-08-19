Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,38 % azalaraq 1,9828 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36 % azalaraq 2,1134 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9828
|
100 Rusiya rublu
|
2,1134
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1036
|
1 Belarus rublu
|
0,5686
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0134
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1224
|
1 Çexiya kronu
|
0,0810
|
1 Çin yuanı
|
0,2367
|
1 Danimarka kronu
|
0,2656
|
1 Gürcü larisi
|
0,6302
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2181
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0195
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2963
|
10 000 İran rialı
|
0,0294
|
1 İsveç kronu
|
0,1777
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1064
|
1 İsrail şekeli
|
0,5033
|
1 Kanada dolları
|
1,2312
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5625
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3154
|
1 Qətər rialı
|
0,4665
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5017
|
1 Moldova leyi
|
0,1024
|
1 Norveç kronu
|
0,1666
|
100 Özbək somu
|
0,0136
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6005
|
1 Polşa zlotası
|
0,4669
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3920
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3243
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3266
|
Türk lirəsi
|
0,0416
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0411
|
Yapon yeni
|
1,1506
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0077
|
Qızıl
|
5675,2120
|
Gümüş
|
64,4942
|
Platin
|
2260,4730
|
Palladium
|
1898,0500