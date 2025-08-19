Haqqımızda

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.08.2025) Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Maliyyə
19 avqust 2025 09:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,38 % azalaraq 1,9828 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36 % azalaraq 2,1134 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9828

100 Rusiya rublu

2,1134

1 Avstraliya dolları

1,1036

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0134

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1224

1 Çexiya kronu

0,0810

1 Çin yuanı

0,2367

1 Danimarka kronu

0,2656

1 Gürcü larisi

0,6302

1 Honq Konq dolları

0,2181

1 Hindistan rupisi

0,0195

1 İngilis funt sterlinqi

2,2963

10 000 İran rialı

0,0294

1 İsveç kronu

0,1777

1 İsveçrə frankı

2,1064

1 İsrail şekeli

0,5033

1 Kanada dolları

1,2312

1 Küveyt dinarı

5,5625

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3154

1 Qətər rialı

0,4665

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5017

1 Moldova leyi

0,1024

1 Norveç kronu

0,1666

100 Özbək somu

0,0136

100 Pakistan rupisi

0,6005

1 Polşa zlotası

0,4669

1 Rumıniya leyi

0,3920

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3243

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3266

Türk lirəsi

0,0416

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1506

Yeni Zelandiya dolları

1,0077

Qızıl

5675,2120

Gümüş

64,4942

Platin

2260,4730

Palladium

1898,0500
Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası CBA currency exchange rates (19.08.2025)
Rus versiyası Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2025)

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bir ekosistem “Ai4 2025” beynəlxalq konfransında təmsil olunub
Bir ekosistem “Ai4 2025” beynəlxalq konfransında təmsil olunub
19 avqust 2025 09:53
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.08.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.08.2025)
19 avqust 2025 08:55
“Meta-Kapital”ın lisenziyasının qüvvəsi bir aylıq dayandırılıb
“Meta-Kapital”ın lisenziyasının qüvvəsi bir aylıq dayandırılıb
18 avqust 2025 16:25
Azərbaycan bankı məcburi ehtiyatları normadan az saxladığı üçün cərimələnib
Azərbaycan bankı məcburi ehtiyatları normadan az saxladığı üçün cərimələnib
18 avqust 2025 16:16
“Rabitəbank”ın beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlaqələrində yeni uğur
“Rabitəbank”ın beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlaqələrində yeni uğur
18 avqust 2025 16:07
Xarici köçürmələrdə sabit və sərfəli komissiya!
Xarici köçürmələrdə sabit və sərfəli komissiya!
18 avqust 2025 14:25
Rabitəbank Bərdədə yeni filial açdı
Foto"Rabitəbank" Bərdədə yeni filial açdı
18 avqust 2025 14:14
InvestAZdan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
"InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
18 avqust 2025 11:46
Maliyyə Nazirliyi aqrar sektora subsidiya ödənişi ilə bağlı tövsiyələr verib
Maliyyə Nazirliyi aqrar sektora subsidiya ödənişi ilə bağlı tövsiyələr verib
18 avqust 2025 11:44
Azərbaycanda ötən il 8 peşə təhsili müəssisəsində adambaşına maliyyələşmə mexanizmi tətbiq edilib
Azərbaycanda ötən il 8 peşə təhsili müəssisəsində adambaşına maliyyələşmə mexanizmi tətbiq edilib
18 avqust 2025 11:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi