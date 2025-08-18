Haqqımızda

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.08.2025) Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Maliyyə
18 avqust 2025 09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,39 % artaraq 1,9904 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,1210 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9904

100 Rusiya rublu

2,1210

1 Avstraliya dolları

1,1086

1 Belarus rublu

0,5686

1 Bolqarıstan levi

1,0171

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1228

1 Çexiya kronu

0,0813

1 Çin yuanı

0,2368

1 Danimarka kronu

0,2667

1 Gürcü larisi

0,6319

1 Honq Konq dolları

0,2173

1 Hindistan rupisi

0,0195

1 İngilis funt sterlinqi

2,3058

10 000 İran rialı

0,0294

1 İsveç kronu

0,1781

1 İsveçrə frankı

2,1091

1 İsrail şekeli

0,5034

1 Kanada dolları

1,2318

1 Küveyt dinarı

5,5662

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3144

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5043

1 Moldova leyi

0,1023

1 Norveç kronu

0,1670

100 Özbək somu

0,0135

100 Pakistan rupisi

0,5996

1 Polşa zlotası

0,4673

1 Rumıniya leyi

0,3932

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3260

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3278

Türk lirəsi

0,0416

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0412

Yapon yeni

1,1534

Yeni Zelandiya dolları

1,0098

Qızıl

5708,7785

Gümüş

64,8939

Platin

2286,3045

Palladium

1909,6440
