Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,39 % artaraq 1,9904 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,1210 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9904
|
100 Rusiya rublu
|
2,1210
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1086
|
1 Belarus rublu
|
0,5686
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0171
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1228
|
1 Çexiya kronu
|
0,0813
|
1 Çin yuanı
|
0,2368
|
1 Danimarka kronu
|
0,2667
|
1 Gürcü larisi
|
0,6319
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2173
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0195
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3058
|
10 000 İran rialı
|
0,0294
|
1 İsveç kronu
|
0,1781
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1091
|
1 İsrail şekeli
|
0,5034
|
1 Kanada dolları
|
1,2318
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5662
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3144
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5043
|
1 Moldova leyi
|
0,1023
|
1 Norveç kronu
|
0,1670
|
100 Özbək somu
|
0,0135
|
100 Pakistan rupisi
|
0,5996
|
1 Polşa zlotası
|
0,4673
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3932
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3260
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3278
|
Türk lirəsi
|
0,0416
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0412
|
Yapon yeni
|
1,1534
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0098
|
Qızıl
|
5708,7785
|
Gümüş
|
64,8939
|
Platin
|
2286,3045
|
Palladium
|
1909,6440