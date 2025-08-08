Haqqımızda

Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Maliyyə
8 avqust 2025 15:45
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Hacıoğlu", "Stumul" və "İnci Kredo" kredit ittifaqlarına icrası məcburi göstəriş verib.

"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu ilin II rübünə dair hesabatları “Hacıoğlu Kredit İttifaqı” MMC ümumiyyətlə təqdim etməyib, “Stimul Kredit İttifaqı" və “İnci Kredo Kredit İttifaqı" MMC-lər isə gecikmə ilə təqdim edib. Bununla da, “Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”nın 10.3-cü bəndinin tələbinə əməl olunmayıb. Odur ki, “Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası”nın 4.4.4-cü yarımbəndinin tələbləri rəhbər tutularaq, 1-ciyə bu hesabatların təxirəsalınmadan və növbəti dövrlərdə vaxtında təqdim edilməsi ilə bağlı, 2-ciyə və 3-cüyə isə bu hesabatların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vaxtda təqdim edilməsi ilə bağlı icrası məcburi göstəriş verilib.

Rus versiyası ЦБА обязал три кредитных союза устранить нарушения по срокам представления отчетности

