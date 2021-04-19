ABŞ-ın investisiya bankı Avropa Super Liqasına 6 milyard dollar ayıracaq

ABŞ-ın “JP Morgan” investisiya bankı Avropanın 12 nəhəng klubunun qurmağa qərar verdiyi Avropa Super Liqasına 6 milyard dollar ayıracağını açıqlayıb.
“Report” bu barədə “Reuters” agentliyinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, İngiltərənin "Arsenal", "Manchester United", "Chelsea", "Liverpool", "Manchester City", "Tottenham Hotspur", İtaliyadan "Milan", "Inter" və "Juventus", İspaniyanın isə "Atletico Madrid", "Barcelona" və "Real Madrid" klubları Avropa Super Liqasının qurulması ilə bağlı qərarlarını açıqlayıblar.