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Balaş Qasımovun komandası “Nə? Harada? Nə zaman?”ın qalibi oldu - VİDEO

Balaş Qasımovun komandası “Nə? Harada? Nə zaman?”ın qalibi oldu - VİDEO Aprelin 18-də Rusiyanın “Birinci kanal”ında yayımlanan “Nə? Harada? Nə zaman?” intellektual oyunlarının Yaz seriyasının final görüşü keçirilib
Komanda
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19 Aprel , 2021 09:09
Balaş Qasımovun komandası “Nə? Harada? Nə zaman?”ın qalibi oldu - VİDEO
Balaş Qasımov

Aprelin 18-də Rusiyanın “Birinci kanal”ında yayımlanan “Nə? Harada? Nə zaman?” intellektual oyunlarının Yaz seriyasının final görüşü keçirilib.

“Report” xəbər verir ki, finalda Balaş Qasımovun komandası tamaşaçılara 6:5 hesabı ilə qalib gəlib.

“Büllur bayquş” mükafatı komandanın oyunçusu Denis Qaliakberova verilib. Bununla da Balaş Qasımovun komandası qış seriyasında oynayacaq.

Balaş Qasımovun komandası bu tərkibdə çıxış edib: Dmitri Avdeenko, Yuliya Lazareva, Elman Talıbov, Denis Qaliakberov və Sergey Nikolenko.

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Rus versiyası Команда Балаша Касумова одержала победу в финальной серии игр "Что? Где? Когда?"

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