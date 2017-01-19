 Yuxarı

Azərbaycanda keçiriləcək Avropa çempionatının təqvimi açıqlanıb

Turnirə sentyabrın 22-də start veriləcək

Bakı. 19 yanvar. REPORT.AZ/ Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan və Gürcüstanda keçiriləcək Avropa çempionatının təqvimi açıqlanıb. 

"Report"un məlumatına görə, oyunlara sentyabrın 22-dən start veriləcək.

Qitə turnirinin açılış oyununda Azərbaycan və Macarıstan üz-üzə gələcək. Çempionatın qalibi oktyabrın 1-də müəyyənləşəcək.

A qrupu (Bakı)

22 sentyabr

18:00. Macarıstan - Azərbaycan

20:30. Polşa – Almaniya

23 sentyabr

18:00. Polşa – Macarıstan

24 sentyabr

18:00. Azərbaycan – Polşa

20:30. Almaniya – Macarıstan

25 sentyabr

18:00. Azərbaycan – Almaniya

B qrupu (Tiflis)

22 sentyabr

17:00. İtaliya – Gürcüstan

20:00. Belarus – Xorvatiya

23 sentyabr

17:00. Gürcüstan - Xorvatiya

20:00. İtaliya – Belarus

24 sentyabr

17:00. Gürcüstan – Belarus

20:00. Xorvatiya - İtaliya

C qrupu (Bakı)

22 sentyabr

15:30. Ukrayna – Rusiya

23 sentyabr

15:30. Bolqarıstan – Ukrayna

20:30. Türkiyə - Rusiya

24 sentyabr

15:30. Bolqarıstan – Türkiyə

25 sentyabr

20:30. Türkiyə - Ukrayna

D qrupu (Gəncə / Göygöl)

22 sentyabr

17:00. Serbiya - Çexiya

20:00. Hollandiya – Belçika

23 sentyabr

17:00. Çexiya – Belçika

20:00. Serbiya – Hollandiya

24 sentyabr

17:00. Belçika – Serbiya

20:00. Çexiya – Hollandiya

26 sentyabr

A və C qrupları

18:00. Pley-off oyunları - 1

20:30. Pley-off oyunları - 2

27 sentyabr

B və D qrupları

18:00. Pley-off oyunları - 3

20:30. Pley-off oyunları - 4

28 sentyabr

18:00. 1/4 final

20:30. 1/4 final

29 sentyabr

18:00. 1/4 final

20:30 1/4 final

30 sentyabr

18:00. Yarımfinal

20:30. Yarımfinal

1 oktyabr

16:00. Bürünc medal uğrunda

19:00. Final

Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

Xəbər lenti

Bütün xəbərlər


Orphus sistemi