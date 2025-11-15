Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun növbəti qarşılaşması baş tutacaq
15 noyabr, 2025
- 09:24
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun növbəti qarşılaşması baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, A qrupunda "Şəki" evdə "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Şəki Olimpiya İdman Kompleksində, saat 14:00-da start götürəcək. "Şəki" hazırda 8 xalla qrupda 3-cü pillədə qərarlaşıb. 7 xala malik "Neftçi" isə dördüncüdür.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (83:78), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (116:99) məğlub edib. VII tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.
