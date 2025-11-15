İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun növbəti qarşılaşması baş tutacaq

    Komanda
    • 15 noyabr, 2025
    • 09:24
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun növbəti qarşılaşması baş tutacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun növbəti qarşılaşması baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, A qrupunda "Şəki" evdə "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək.

    Görüş Şəki Olimpiya İdman Kompleksində, saat 14:00-da start götürəcək. "Şəki" hazırda 8 xalla qrupda 3-cü pillədə qərarlaşıb. 7 xala malik "Neftçi" isə dördüncüdür.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (83:78), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (116:99) məğlub edib. VII tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.

    В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередной матч VII тура

    Son xəbərlər

    10:04

    Ötən gün ailələrinin itkin kimi axtarışa verdiyi 7 nəfər tapılaraq təhvil verilib

    Hadisə
    10:02
    Foto

    Muxtar Babayev: İqlim şəffaflığı Paris Sazişi çərçivəsində götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır

    COP29
    10:00
    Foto

    Bakı məktəbliləri arasında velosiped yarışı keçirilib

    Fərdi
    09:53

    Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilib

    Region
    09:51

    Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    09:44

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 4 növdə çıxış edəcəklər

    Fərdi
    09:37
    Foto

    Azərbaycan ADB ilə şəhər nəqliyyat şəbəkəsinin genişləndirilməsinin növbəti mərhələsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    09:37

    Rusiya Ukraynanın 64 PUA-sını vurub

    Digər ölkələr
    09:24

    Azərbaycan karbamid istehsalını cüzi artırıb

    Energetika
