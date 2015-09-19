Neft yenidən ucuzlaşıb

Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 2 dollar, yaxud 4,26% ucuzlaşaraq 44,9 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 1,33 dollar, yaxud 2,71% ucuzlaşaraq 47,75 dollar/barelə enib.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 50 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Economic DepartmentXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş