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    Neft yenidən ucuzlaşıb

    Brent markalı neftin qiyməti 47,8 dollar/barelə enib

    Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 2 dollar, yaxud 4,26% ucuzlaşaraq 44,9 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 1,33 dollar, yaxud 2,71% ucuzlaşaraq 47,75 dollar/barelə enib.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 50 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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