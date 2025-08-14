Haqqımızda

Salyanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair maarifləndirici tədbir keçirilib

Salyanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair maarifləndirici tədbir keçirilib Salyanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair maarifləndirici tədbir keçirilib
İnfrastruktur
14 avqust 2025 20:29
Salyanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair maarifləndirici tədbir keçirilib

Salyan Rayon İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin 4 saylı Şirvan-Salyan regional bölməsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Su ehtiyatlarımızdan qanunauyğun istifadə edək!” devizi altında tədbir keçirilib.

"Report" xəbər verir ki, tədbirin məqsədi su ehtiyatlarından səmərəli və qanunauyğun istifadə sahəsində nəzarətin gücləndirilməsi və maarifləndirmə işlərinin aparılması olub.

Tədbirdə yerli idarə və müəssisə rəhbərləri, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, fermerlər və sahibkarlar iştirak ediblər.

Salyan Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri Təranə İsmayılova çıxışında su ehtiyatlarının qorunmasının və məqsədyönlü istifadəsinin vacibliyini vurğulayıb, iqlim dəyişiklikləri və artan su tələbatının yaratdığı çağırışların aradan qaldırılması üçün birgə əməkdaşlıq və maarifləndirmə tədbirlərinin əhəmiyyətini qeyd edib.

Regional bölmənin rəisi Ehtiram Muxtarov isə bölmənin fəaliyyət istiqamətləri və vəzifələri barədə məlumat verərək, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2025-ci il tarixli Fərmanı ilə su siyasətinin daha da qanunauyğun həyata keçirilməsi məqsədilə Agentliyə verilmiş yeni səlahiyyətlərdən bəhs edib. O, tətbiq olunan nəzarət mexanizmləri və gələcək planlar barədə danışaraq, fermerləri və sahibkarları su resurslarından istifadədə qanunlara riayət etməyə və səmərəli idarəetməyə çağırıb.

Tədbir çərçivəsində su itkilərinin azaldılması, suvarma texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi və qabaqcıl təcrübələrin tətbiqi mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb və iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Mahmudçala Ovçuluq Təsərrüfatına suyun verilişi bərpa edilib 
Mahmudçala Ovçuluq Təsərrüfatına suyun verilişi bərpa edilib 
14 avqust 2025 19:58
Metronun Cəfər Cabbarlı-Nizami xəttində tunelin inşasına hazırlıq işləri başlayır
Metronun "Cəfər Cabbarlı-Nizami" xəttində tunelin inşasına hazırlıq işləri başlayır
14 avqust 2025 18:24
Bakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə olunur - YENİLƏNİB
FotoBakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə olunur - YENİLƏNİB
14 avqust 2025 18:11
Bakı Dəmiryol Vağzalında parklanma xidməti müvəqqəti dayandırılır
Bakı Dəmiryol Vağzalında parklanma xidməti müvəqqəti dayandırılır
14 avqust 2025 16:33
Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 1 %-dən çox azalıb
Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 1 %-dən çox azalıb
14 avqust 2025 16:31
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Azərbaycan Dəmir Yolları beynəlxalq yük daşımalarını 5 %-ə yaxın artırıb
"Azərbaycan Dəmir Yolları" beynəlxalq yük daşımalarını 5 %-ə yaxın artırıb
14 avqust 2025 15:41
Bu il Naxçıvanda 4 ədəd yeni AzPOS məntəqəsi quraşdırılıb
Bu il Naxçıvanda 4 ədəd yeni AzPOS məntəqəsi quraşdırılıb
14 avqust 2025 15:25
Xırdalandan Sumqayıta və Novxanıya hərəkət edən avtobuslar yenilənib
Xırdalandan Sumqayıta və Novxanıya hərəkət edən avtobuslar yenilənib
14 avqust 2025 14:14
Naxçıvanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı aktivləşib
Naxçıvanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı aktivləşib
14 avqust 2025 11:56

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi