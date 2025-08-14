Haqqımızda

Mahmudçala Ovçuluq Təsərrüfatına suyun verilişi bərpa edilib 

Mahmudçala Ovçuluq Təsərrüfatına suyun verilişi bərpa edilib  Biləsuvar rayonunda yerləşən Mahmudçala Ovçuluq Təsərrüfatına suyun verilişi bərpa olunub.
İnfrastruktur
14 avqust 2025 19:58
Mahmudçala Ovçuluq Təsərrüfatına suyun verilişi bərpa edilib 

Biləsuvar rayonunda yerləşən Mahmudçala Ovçuluq Təsərrüfatına suyun verilişi bərpa olunub.

"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, artıq təsərrüfata əvvəlki qaydada su verilir.

Sözügedən ovçuluq təsərrüfatında iki gün ərzində su səviyyəsinin əvvəlki vəziyyətdə olacağı gözlənilir.

Xatırladaq ki, avqustun 12-də Biləsuvar rayonunda yerləşən Mahmudçala Ovçuluq Təsərrüfatında balıqların kütləvi tələfatı qeydə alınıb. Kütləvi tələfata səbəb Salyan-Muğan ötürücü kollektoru qarşısında yerləşən bəndin açılması olub. Məsələ ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirilib ki, nəticədə Mahmudçala Ovçuluq Təsərrüfatı ilə kollektor arasında su səviyyəsində yaranan fərqə görə kollektor istiqamətinə suyun geri axını baş verib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
11 avqust 2025 14:05

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi