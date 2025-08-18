Haqqımızda

Gəncədə yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunub

Gəncədə yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunub Gəncə şəhərinin Nizami küçəsinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsindən Qəmbər Hüseynli küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində ikitərəfli hərəkət təşkil olunub.
İnfrastruktur
18 avqust 2025 17:34
Gəncədə yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunub

Gəncə şəhərinin Nizami küçəsinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsindən Qəmbər Hüseynli küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində ikitərəfli hərəkət təşkil olunub.

“Report” bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən, nəticədə nəqliyyat vasitələrinin izafi yürüşü azalıb, səyahət müddəti qısalıb, o cümlədən ictimai nəqliyyatın mobillik imkanları və əlçatanlığı artıb.

Görülən işlər çərçivəsində müvafiq yol nişanları quraşdırılıb, nişanlanma xətləri təşkil olunub, işıqfor bölmələrində dəyişiklik edilib.

Hərəkət iştirakçılarından ərazidəki nişanların tələblərini rəhbər tutaraq hərəkət etmələri xahiş olunur.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bakının bir sıra yollarında sıxlıq var - YENİLƏNİB
FotoBakının bir sıra yollarında sıxlıq var - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 18:25
Bakının bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti 10 gün müddətinə tam məhdudlaşdırılacaq
Bakının bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti 10 gün müddətinə tam məhdudlaşdırılacaq
18 avqust 2025 17:16
ADSEA: Nəqliyyat vasitələri “Formula 1” ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində işləməyə tam hazırdır
FotoADSEA: Nəqliyyat vasitələri “Formula 1” ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində işləməyə tam hazırdır
16 avqust 2025 13:36
Qovlarda köhnə tikililər söküləcək, müasir yaşayış kompleksləri tikiləcək
FotoQovlarda köhnə tikililər söküləcək, müasir yaşayış kompleksləri tikiləcək
15 avqust 2025 18:53
Bakı Dəmiryol Vağzalında parklanma xidməti avqustun 18-dən dayandırılacaq
Bakı Dəmiryol Vağzalında parklanma xidməti avqustun 18-dən dayandırılacaq
15 avqust 2025 17:34
Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması artıb
Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması artıb
15 avqust 2025 17:25
Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 2 % azalıb
Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 2 % azalıb
15 avqust 2025 17:00
Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 10 % artıb
Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 10 % artıb
15 avqust 2025 16:56
Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 3 %-ə yaxın artıb  
Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 3 %-ə yaxın artıb  
15 avqust 2025 16:54
Azərbaycanda 7 ayda dəmir yolu ilə 10 milyon tona yaxın yük daşınıb
Azərbaycanda 7 ayda dəmir yolu ilə 10 milyon tona yaxın yük daşınıb
15 avqust 2025 16:53

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi