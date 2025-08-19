Haqqımızda

Bu il taksi fəaliyyəti üçün qeydiyyat keçmiş sürücülərin sayı açıqlanıb

Bu il taksi fəaliyyəti üçün qeydiyyat keçmiş sürücülərin sayı açıqlanıb Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün təqdim edilən sənədlərlə bağlı statistikanı açıqlayıb.
19 avqust 2025
Bu il taksi fəaliyyəti üçün qeydiyyat keçmiş sürücülərin sayı açıqlanıb

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) bu ilin yanvar-iyul aylarında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün təqdim edilən sənədlərlə bağlı statistikanı açıqlayıb.

AYNA-dan "Report"a bildirilib ki, hesabat dövründə 4 280 nəfər sürücü buraxılış vəsiqəsi, 10 315 avtomobil isə buraxılış kartı ilə təmin olunub.

Buraxılış vəsiqəsi birbaşa sürücüyə, buraxılış kartı isə taksi kimi istifadə ediləcək avtomobilə verilir. Bu sənədlər olmadan taksi fəaliyyəti qanunsuz hesab olunur və məsuliyyət yaradır.

